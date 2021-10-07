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"التعليم العالي" تعلن نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الفنية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:29 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
مارينا بشارة
أعلنت وزارة التعليم العالى نتائج طلاب الشهادات الفنية لعام 2022، موضحة أنه في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 2392021 حتى يوم الاثنين الموافق 2792021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني.

رابط النتيجة

وأوضح بيان وزارة التعليم العالى أنه قد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طالب وطالبة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تقدم إجمالي عدد (243255) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

ولفتت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وذكرت أن عدد الطلاب المرشحين للشهادات الفنيه الكليات الجامعية 22809، والمعاهد تابعة للوزارة 217984 والاجمالى 240793، واستنفذ عدد (2462) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) اعتبارا من يوم السبت الموافق 9102021 حتي يوم الثلاثاء الموافق 12102021.

وأشارت إلى أن التحويل بين الكليات الجامعية
• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:-
• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها(مثل اجتياز اختبار القدرات).
• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.
التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.
• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

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وزير التعليم العالي نتيجة الديلومات الفنية

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