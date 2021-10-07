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موعد مباراة منتخب مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:30 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب ليبيا غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم فى لقاء سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة منتخب مصر أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم

تقام مباراة منتخب مصر أمام ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس يوم الجمعة المقبل.

وكان منتخب مصر حقق الفوز على منتخب أنجولا ضمن مباريات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ثم تعادل الفراعنة أمام الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات بهدف لكل منهما.

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