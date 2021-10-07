Advertisements

نجم مانشستر يونايتد يدرس الرحيل في يناير

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الهولندي فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في حسم مستقبله مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فان دي بيك يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك مازال يواجه صعوبة في اللعب مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في الموسم الحالي في 3 مباريات فقط، ولعب 6 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن فان دي بيك البالغ من العمر 24 عاماً يرغب في خوض تجربة جديدة مع صعوبة تغير الوضع في المان يونايتد مع وجود عدد كبير من البدلاء في مركزه في صفوف الفريق.

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد فان دي بيك رونالدو

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ 18 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - هالاند يختار فريقه الجديد «مفاجأة كبرى»

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ ساعتين و 51 دقيقة

جريمة شرف نفذتها فتاة الصف ودفع ثمنها الأب والشقيق.. ما الحكاية؟

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ أقل من ساعتين

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 21 ساعة

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

نجم ريال مدريد يدرس الرحيل.. واليونايتد يخطط لخطفه

نجم أرسنال على أعتاب مانشستر يونايتد

فان دي بيك : سأبقى في آياكس بنسبة 100%

هل ينجح مانشستر يونايتد في خطف نجم آياكس من ريال مدريد ؟

مانشستر يونايتد يقدم عرضا جديدا لضم الصفقة الذهبية

نجم اليونايتد يرفض عرض يوفنتوس من أجل ريال مدريد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

08:59 ص

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

10:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements