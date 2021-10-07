نجم مانشستر يونايتد يدرس الرحيل في يناير

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الهولندي فان دي بيك نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي يفكر في حسم مستقبله مع الشياطين الحمر في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فان دي بيك يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فان دي بيك مازال يواجه صعوبة في اللعب مع مانشستر يونايتد، حيث شارك في الموسم الحالي في 3 مباريات فقط، ولعب 6 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن فان دي بيك البالغ من العمر 24 عاماً يرغب في خوض تجربة جديدة مع صعوبة تغير الوضع في المان يونايتد مع وجود عدد كبير من البدلاء في مركزه في صفوف الفريق.



