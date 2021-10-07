عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء









ينتظر الدولى المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، من أجل حسم مسألة تجديده عقده من عدمها.





ومن المقرر أن ينتهى تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ آخر فى شهر يناير المقبل، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن بن شرقي يرفض مناقشة ملف تجديد عقده مع اللجنة الحالية، وينتظر المجلس المنتخب من أجل التفاوض معه حول تجديد العقد.





ويرغب بن شرقي في وضع شرط جزائي في عقده الجديد مع الزمالك بقيمة 500 ألف دولار، يتيح له الرحيل عن النادي في أي وقت، وهو ما رفضته إدارة القلعة البيضاء.



