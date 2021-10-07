بوابة الحكومة المصرية.. رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عنها





كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل عن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2021، حيث يمكن للطلاب الآن الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2021 برقم الجلوس.





وقالت الوزارة، إنه تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2021 عن العام الماضي بنحو 30810 طلاب.





خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021





وفي السطور التالية تستعرض معكم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط نتيجة تنسيق الشهادات الفنية 2021 وخطوات الاستعلام عنها.





من هنا . - ادخل على بوابة الحكومة المصرية

- سجل رقم الجلوس والرقم السر.

- ثم اضغط على عرض النتيجة.

- أخيرا ستظهر لك بطاقة ترشيح بنتيجة الرغبة التي اختارها الطالب.

- عليك طباعة ورقة الترشيح بالنتيجة لإرفاقها مع الأوراث المطلوبة للتقديم في المعهد أو الكلية





تفاصيل إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021





وأوضحت وزارة التعليم العالي إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق (243255) طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين، كما بلغ عدد الطلاب المرشحين (240793) طالبا وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.





كما تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الأول والثاني) لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق23/9/2021 حتى يوم الإثنين الموافق 27/9/2021 وتم مد الفترة لعدة أيام لتأخر نتائج بعض طلاب الدور الثاني.



