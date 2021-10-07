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حرس الحدود يتخطى المجد في القسم الثاني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
بسنت علام



نجح حرس الحدود في تحقيق الفوز على المجد السكندري بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس في إطار الجولة الثانية من القسم الثاني ويستضيفها إستاد حرس الحدود بالمكس بهدفين مقابل لاشيئ.

وبدء حرس الحدود المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

الدفاع: مصطفى جمعة _ محمد رضا _ أحمد أباظة _ محمود عبده.

الوسط: غريب ياسر _ مصطفى أمين _ مصطفى صبحي.

الهجوم: محمود أبو جودة _ مصطفى زيكو _ أحمد جمعة.

بينما قرر المجد البدء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد سعيد محرز.

الدفاع: محمد سعد مصطفى _ مهند سيد _ محمد ممدوح _ محمد وحيد.

الوسط: أحمد محمد _ مهدي صبحي _ محمد سعد.

الهجوم: أحمد الانصاري _ محمد جمال_ مصطفى ناصر.

كان حرس الحدود قريب من إحراز هدف التقدم تصويبة قوية من أحمد جمعة من داخل منطقة الجزاء لكن ينجح حارس المجد من التصدي لها ببراعة في الدقيقة 44.

فاول على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 48 قام محمد رضا بتنفيذها بشكل مباشر في المرمى لكن تمكن حارس المجد من التصدى لها بسهولة.

بعد دقائق من الشوط الثاني إجرى حليم التبديل الأول بخروج مصطفى صبحي ودخول يوسف علاء.

وبعد العديد من المحاولات تمكن غريب ياسر من احراز هدف التقدم بتسديدة قوية في الدقيقة 52.

قرر محمد حليم اللجوء إلى دكة البدلاء وإجرى التبديل الثاني بدخول وليد عادل بدلًا من أحمد جمعة.

والتبديل الأخير بدخول محمود ممدوح بدلًا من مصطفى زيكو في الدقيقة 68.

خطأ على حدود منطقة الجزاء لصالح المجد في الدقيقة 72 تم تنفيذها بشكل مباشر في المرمى لكن نجح محمد فوزي من التصدي لها.

نجح محمود أبو جودة من مراوغة الدفاع والوصول إلى مرمى المجد ومرر كرة عرضية أرضية تصل إلى محمود ممدوح الذي صوب كرة تسكن الشباك معلن عن الهدف الثاني لحرس الحدود في الدقيقة 93.

ثم أشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب محمود أبو جودة.

لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود على المجد بهدفين مقابل لا شيئ.

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