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الزمالك يهزم سيدني الأسترالي في كأس العالم للأندية لكرة اليد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:42 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك فوزا مستحقا على جامعة سيدني الاسترالي بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر لبطولة كأس العالم للأندية “السوبر جلوب” والتي تستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

قدم الزمالك شوطا جيدا من الجانب الدفاعي والهجومي، واستطاع الفريق أن يسيطر على مجريات اللقاء منذ الثواني الأولى، وقدم سداسي الفريق محمد البسيوني "مودي" وأحمد حسام وأحمد الأحمر وعمر الوكيل "بكار" ومحمود خليل "فلفل" ويحيى الدرع أداء جيدا للغاية في الشوط الأول.

الزمالك استطاع أن يحرز أول أهدافه في اللقاء عن طريق أحمد حسام، وبعدها استطاع الفريق أن يستغل النقص العددي للفريق الأسترالي ونجح في إحراز هدف عن طريق بكار بعد تمريرة ساحرة من أحمد الأحمر ليتقدم الفريق الأبيض في النتيجة بفارق هدفين عن بطل استراليا.

وواصل الزمالك سيطرته على اللقاء وتبادل لاعبو الفريق الأبيض إحراز الأهداف خلال الشوط الأول، كما واصل محمود خليل فلفل التصدي لهجمات وتسديدات الفريق الاسترالي لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 18- 7.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللقاء، وأجرى المدرب الإسباني عدة تعديلات على الفريق بنزول لوكا ووسام نوار ، وقدم الفريق أداء طيبا للغاية واستطاع رباعي الفريق أكرم يسري ووسام نوار ولوكا وحسن وليد قداح الوصول لشباك الفريق الاسترالي وزيادة فارق الأهداف لصالح الفارس الأبيض.

الفريق الاسترالي حاول أن يستغل إيقاف مصطفى بشير لمدة دقيقتين لتقليص الفارق إلا أن الزمالك نجح في زيادة الفارق إلى 12 هدفا، كما واصل محمود خليل فلفل تألقه وتصديه لفرص فريق سيدني.

وتألق مصطفى بشير في الشوط الثاني بشكل لافت للنظر وأحرز ثلاث أهداف متتالية من تصويبات صاروخية من خارج خط الـ6 متر، لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 38-19.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبد الباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

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