علاقة واحدة ومراحل مختلفة في بوستر فيلم "فرق خبرة"



أطلقت شركتا فيلم كلينك للمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Production للمنتجة شاهيناز العقاد البوستر الرسمي لفيلم فرق خبرة، والمنتظر صدوره بدور العرض خلال أكتوبر الحالي. ويكشف البوستر عن علاقة رومانسية يخوضها بطل الفيلم، يبدو أن مراحلها تختلف كثيرًا نتيجة الخبرات التي يكتسبها في حياته.





بوستر فرق خبرة يوضّح فصول مختلفة من علاقة الشاب ناجي مع حبيبته سلمى، فنشهد في صور متفرقة لحظات لهما بأحوال مختلفة؛ حيث نجد ناجي في أول صورة يقف وحيدًا تمامًا، ثم تعقبها صورة يقف بمواجهة سلمى في تردد، بعدها تجمعهما صورة وهما يستلقيان بجوار بعضهما في سعادة بالغة، وأخيرًا صورة باردة الألوان تجمعهما متباعديْن على طرفي طاولة طعام في صمت.



فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.





وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الحالم الهادئ الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى؛ إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية.



كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له. والفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.