Advertisements

الحمام المطروحي يتعادل مع الأوليمبي بالقسم الثاني

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو



تعادل الحمام المطروحي مع نظيرة الأوليمبي  بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب مركز شباب الحمام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.


تقدم مؤمن فكري للحمام من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وتعادل للأوليمبي محمد سيد عبد الفتاح في الدقيقة 60 من زمن المباراة.


بهذا التعادل رفع الحمام رصيده لنقطتين، بينما رفع الأوليمبي رصيده للنقطة الرابعة.


دخل عطية صابر  المدير الفني للحمام المطروحي المباراة بتشكيل مكون من: إسلام الحريري، ومحمد معوض، ومحمد جدو، ومحمد الجزار، وأحمد سالم، ومؤمن فكري، ومحمد ديابيه، وأحمد عظيمه، وهشام أحمد، وبرنس، وعبد الله شيكا.


بينما دخل أحمد ساري اللقاء بتشكيل مكون من: محمد السيد، وأحمد رمضان، وأحمد ربيع، وأحمد فهمي، ومؤمن حمدان، ومحمد سيد، وأحمد السعيد، وطه ابراهيم، ومحمد رجب، وأحمد صالح، وأحمد عيد.


أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: محمد كابو من منطقة بورسعيد، وأحمد الكيال مساعد أول من منطقة السويس، ومحمد أبوالعزايم مساعد ثان من منطقة السويس، ومحمود نبيل حكم رابع من منطقة البحيرة.

أخبار تهمك

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 19 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

منذ ثلث ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements