الحمام المطروحي يتعادل مع الأوليمبي بالقسم الثاني







تعادل الحمام المطروحي مع نظيرة الأوليمبي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب مركز شباب الحمام ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.





تقدم مؤمن فكري للحمام من ضربة جزاء في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول، وتعادل للأوليمبي محمد سيد عبد الفتاح في الدقيقة 60 من زمن المباراة.





بهذا التعادل رفع الحمام رصيده لنقطتين، بينما رفع الأوليمبي رصيده للنقطة الرابعة.





دخل عطية صابر المدير الفني للحمام المطروحي المباراة بتشكيل مكون من: إسلام الحريري، ومحمد معوض، ومحمد جدو، ومحمد الجزار، وأحمد سالم، ومؤمن فكري، ومحمد ديابيه، وأحمد عظيمه، وهشام أحمد، وبرنس، وعبد الله شيكا.





بينما دخل أحمد ساري اللقاء بتشكيل مكون من: محمد السيد، وأحمد رمضان، وأحمد ربيع، وأحمد فهمي، ومؤمن حمدان، ومحمد سيد، وأحمد السعيد، وطه ابراهيم، ومحمد رجب، وأحمد صالح، وأحمد عيد.





أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من: محمد كابو من منطقة بورسعيد، وأحمد الكيال مساعد أول من منطقة السويس، ومحمد أبوالعزايم مساعد ثان من منطقة السويس، ومحمود نبيل حكم رابع من منطقة البحيرة.