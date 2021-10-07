Advertisements

تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر

أكد ميناء دمياط أعن خلال أنه تم التعامل مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الخميس أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26667 طنا تشمل 4367 طن فوسفات و2692 طن أسمنت و2576 طن رمل و13478 طن يوريا و3104 أطنان صويا و 450 طن زيت ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31093 طنا تشمل 15092 طن قمح و1900 طن خردة و3064 طن حديد و8000 طن ذرة و2983 طن زيت و54 طن معدات.

وأكدت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1243 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الأمارات والسعودية والهند وامريكا وايطاليا وفرنسا وتايوان وبلجيكا واسبانيا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1703 حاويات مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 113491 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97454 طنا. كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما ، قادما من الأسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3827 شاحنة.

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 16 ساعة

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

منذ ثلث ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements