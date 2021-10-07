تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط





أكد ميناء دمياط أعن خلال أنه تم التعامل مع 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة.





وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان اليوم الخميس أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26667 طنا تشمل 4367 طن فوسفات و2692 طن أسمنت و2576 طن رمل و13478 طن يوريا و3104 أطنان صويا و 450 طن زيت ، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31093 طنا تشمل 15092 طن قمح و1900 طن خردة و3064 طن حديد و8000 طن ذرة و2983 طن زيت و54 طن معدات.





وأكدت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1243 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الأمارات والسعودية والهند وامريكا وايطاليا وفرنسا وتايوان وبلجيكا واسبانيا ، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 358 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1703 حاويات مكافئة.





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 113491 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97454 طنا. كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ ، وعدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما ، قادما من الأسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3827 شاحنة.



