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شاهد.. ولاء الشريف في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:41 م
ولاء الشريف
ولاء الشريف
بسمة عادل
تحرص الفنانة ولاء الشريف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت صور لها ظهرت وهي ترتدي بلوزة باللون الأبيض وبنطلون باللون الأخضر وحازت الصور على العديد من الإعجاب من قبل إحدى المتابعين.




يذكر أن آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف مسلسل النمر الذي تم عرضه في دراما رمضان الماضي بطولة محمد إمام، نيرمين الفقي، محمد رياض، هنا الزاهد إخراج شيري عادل.

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