التعادل السلبى يحسم موقعة أبوقير ودكرنس بالإسكندرية



حسم التعادل السلبى المعتاد بين أبوقير للأسمدة وضيفه دكرنس نتيجة اللقاء الذى جمع بينهما اليوم باستاد جامعة الإسكندرية حيث لم ينجح أى من الفريقين فى الفوز على الأخر خلال 3 مباريات جمعت بينهما بالإسكندرية منذ صعود دكرنس للقسم الثانى.





وبدأ أبوقير للأسمدة بقيادة أحمد الكاس اللقاء بتشكيل أساسى على النحو التالى:

السيد الصاوى ، محمود السيد ، أحمد الشحات ، علاء شعبان ، شريف اشرف ، محمد أشرف ، محمد نجاتي ، عمر إبراهيم ، على عزت ، نصر رمضان ، محمد علاء.



بينما جلس على مقاعد بدلاء فريق أبوقير للأسمدة:

محمد طلعت ، كيرفالا ، إسلام نبيل ، أحمد حسن ، محمد مجدي ، مروان احمد ، محمد صبحي.



فيما بدأ دكرنس بقيادة حسام عبدالعال اللقاء بتشكيل أساسى على النحو التالى:

عمر ساجد ، شادى ماهر ، أحمد جمال ، أحمد فوزى ، أحمد عيد ، مواندا ، أحمد سمير ، عادل فكرى ، مؤمن سمير ، صلاح زايد ، محمد رمضان "حله"



وجلس على مقاعد بدلاء دكرنس اللاعبين على النحو التالى:

أحمد ربيع ، عادل أدهم ، إبراهيم سليمان ، شمس محارب ، أيمن رشاد ، سيرجى ڤالو ، أحمد صبح.



التعادل رفع رصيد أبوقير للأسمدة للنقطة الثانية بالمركز العاشر بينما رفع دكرنس رصيده للنقطة الرابعة ليحافظ على صدارته للمجموعة الثالثة.



أدار اللقاء طاقم تحكيمى بقيادة صبري إبراهيم وعاونه كريم السعيد و وليد عبد اللطيف (منطقة القاهرة ) ، حكم رابع محمد الجبالي ( منطقة مطروح ).



ترتيب فرق المجموعة الثالثة - القسم الثانى:



1-دكرنس 4 نقاط



2-الأوليمبى 4 نقاط



3-حرس الحدود 3 نقاط "مباراة مؤجلة"



4-سبورتنج 3 نقاط



5-بلدية المحلة 3 نقاط



6-المجد السكندرى 3 نقاط



7-شيكو نقطتين



8-الحمام نقطتين



9-دمنهور نقطتين



10-أبوقير للأسمدة نقطتين



11-المصرى بالسلوم نقطة واحدة "مباراة مؤجلة"



12-كفرالشيخ نقطة واحدة "مباراة مؤجلة"



13-الزرقا نقطة واحدة



14-الصيد بالمحلة نقطة واحدة



15-الرجاء بدون نقاط "مباراتين مؤجلتين"



16-المنصورة بدون نقاط "مباراة مؤجلة"