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مؤمن نور يشارك صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:54 م
مؤمن نور
مؤمن نور
بسمة عادل
شارك الفنان مؤمن نور صورة لها أثناء كواليس تصوير مسلسل إجازة مفتوحة الذي يعرض حالياً على الشاشات والمنصات الإلكترونية.




مسلسل إجازة مفتوحة بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، مراد مكرم، دنيا ماهر، هشام إسماعيل، وغيرهم من الفنانين إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



يذكر أن آخر أعمال الفنان مؤمن نور مسلسل النمر الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، خالد أنور، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد، إخراج شيري عادل.

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مؤمن نور الفجر اخبار الفجر الفني اجازة مفتوحة

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