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التنمية المحلية تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة "صوتك مسموع"

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:22 م
صوتك مسموع
صوتك مسموع
شيماء حسن
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة صوتك مسموع تعمل على قدم وساق منذ انطلاقها في أكتوبر 2018، مشيرًا إلى أنها تقوم بتلقي شكاوى المواطنين من خلال محورين رئيسيين.

وأضاف "قاسم" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن المحور الأول يتمثل في وجود إدارة محلية مستجيبة تجعل المواطن طرف فاعل في إدارة الشأن المحلي.

وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في وجود إدارة متحركة تعمل من أجل صالح المواطن وذلك بسرعة الرد على الشكاوى، وسرعة توصيل صوت المواطن من خلال وسائل التواصل المختلفة سواء الخط الساخن أو رقم الواتس آب أو الصفحة الالكترونية على الفيس بوك أو الموقع الالكتروني.

وأكد أن المبادرة تلقت حتى الآن 379 ألف رسالة منها 11 ألف في سبتمبر الماضي من بينها أكثر من 2000 شكوى خاصة بالقمامة، مخالفات البناء، الإشغالات، التعديات على الأراضي الزراعية، الفساد ومبادرة حياة كريمة.

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق رضا المواطن عن الخدمات التي يتلقها، فضلًا عن متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة مواعيد الغلق والفتح في هذا الصدد.

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وزارة التنمية المحلية محمود شعراوي صوتك مسموع اخبار مصر

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