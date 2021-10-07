تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مواجهات الجولة المقبلة





يستعرض "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل انطلاق فعاليات الجولة التاسعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.





وجاء ريال مدريد في صدارة الدوري برصيد 17نقطة رغم هزيمته أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كورنيلا البرات"





وارتفع رصيد إسبانيول إلى النقطة 9 في المركز ال13 في ترتيب الدوري.





على جانب آخر انتهت قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، والتي جمعت أتليتكو مدريد ضد برشلونة، بفوز "الروخيبلانكوس" بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ليرتفع رصيد أتليتكو إلى النقطة 17 في المركز الثاني فيما توقف رصيد البارسا عند النقطة 12 في المركز التاسع





وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:





1 ريال مدريد، 17 نقطة.

2 أتلتيكو مدريد، 17 نقطة.

3 ريال سوسيداد، 17 نقطة.

4 إشبيلية، 14 نقطة.

5 أوساسونا، 14 نقطة. 6 رايو فاليكانو، 13 نقطة.

7 أتلتيك بلباو، 13 نقاط.

8 فالنسيا، 12 نقطة.

9 برشلونة، 12 نقطة.

10 ريال بيتيس، 12 نقطة.

11 فياريال، 11 نقاط.

12 ريال مايوركا، 11 نقاط.

13 إسبانيول، 9 نقاط.

14 إلتشي، 9 نقاط.

15 سيلتا فيجو، 7 نقاط.

16 قادش، 7 نقاط.

17 غرناطة، 6 نقاط.

18 ليفانتي، 4 نقاط.

19 ألافيس، 3 نقاط.

20 خيتافي، نقطة واحدة.



تربع كريم بنزيما على عرش صدراة الهدافين برصيد 9 اهداف، بعد تسجيله هدف في خساره فريقه أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:





كريم بنزيما - ريال مدريد 9 أهداف





ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 6 أهداف





فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 5 أهداف





أرناوت دانجوما - فياريال 4 أهداف





لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 4 أهداف







