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وزير الرياضة يوجه رسالة لـ"صلاح" قبل موقعة مصر وليبيا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي، وذلك علي هامش زيارة الوزير للمعسكر التدريبي للمنتخب ببرج العرب بالإسكندرية.

وزير الرياضة يلتقي محمد صلاح علي هامش زيارته للمعسكر التدريبي للمنتخب 

قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب محمد صلاح على المردود العالمي الذي يقدمه اللاعب مع ناديه ليفربول علي مستوي كافة المنافسات، متمنياً له دوام التوفيق والتألق في مسيرته الرياضية التي نفتخر بها جميعاً.

أكد الوزير ثقته في النجم المصري محمد صلاح وزملائه في تقديم أفضل أداء لهم في مباريات المنتخب المقبلة، والفوز في مختلف المباريات، وإضافة انجازات جديدة للكرة المصرية .

لفت الدكتور أشرف صبحي أن اللاعب محمد صلاح يعد مثالاً للتحدي والإخلاص في العمل، وأصبح قدوةً للنشء والشباب بموهبته وأخلاقه والتزامه، وإنجازاته المتتالية التي يحققها في الملاعب الأوروبية، مشيراً أن صلاح يعد سفيراً حسناً لمصر علي مستوي العالم أجمع.

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وزير الرياضة محمد صلاح الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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