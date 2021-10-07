Advertisements

سوريا تسقط أمام كوريا الجنوبية في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
سجل سون هيونغ-مين قائد كوريا الجنوبية هدفا في الدقيقة 89، ليهدي بلاده فوزا مثيرا 2-1 على سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الخميس.

وكانت سوريا تمني نفسها بالخروج بالتعادل بعدما سجل عمر خربين هدفا رائعا في الدقيقة 84، لكن سون مهاجم توتنهام هوتسبير أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض بتسديدة من مدى قريب وسط غياب للرقابة الفردية. وتأكد الحكم من صحة الهدف وعدم وجود تسلل في بناء الهجمة عن طريق حكم الفيديو المساعد.

وسجل هوانغ إن-بيوم هدف كوريا الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48. وتصدرت كوريا الجنوبية الأولى برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن إيران التي تلعب في ضيافة الإمارات اليوم، بينما تجمد رصيد سوريا عند نقطة واحدة بالمركز الخامس.

ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويملك ثالث الترتيب فرصة أخرى عن طريق الملحق. وبدأت كوريا المباراة بشكل أفضل ورد إطار المرمى محاولة مبكرة بضربة رأس من سونج مين-كيو في الدقيقة العاشرة.

وعانى هوانغ هي-تشان مهاجم ولفرهامبتون في تكرار تألقه في الدوري الإنجليزي، وأهدر محاولة من مدى قريب قبل الاستراحة. وتلقى هوانغ هي-تشان تمريرة جعلته ينفرد بمرمى سوريا وحاول مراوغة الحارس إبراهيم عالمة، الذي تقدم سريعا نحوه، لكن الكرة طالت منه وضاعت الفرصة.

وبعد الاستراحة بقليل، سدد هوانغ هي-تشان كرة أمسكها الحارس عالمة بسهولة، قبل أن يسدد زميله هوانج إن-بيوم كرة بقدمه اليسرى من مدى بعيد دخلت المرمى.

وسدد خربين كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53، كما اقترب زميله عمر السومة من التسجيل لكنه سدد في الشبكة الخارجية للمرمى في الدقيقة 71.

وأطاح سون بالكرة عاليا ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض قرب النهاية، قبل أن يستفيد خربين من كرة عرضية ويستدير بجسده بشكل رائع ويطلق تسديدة مباشرة داخل المرمى.

وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل قبل أن تصل الكرة إلى سون بالقرب من مرمى سوريا، عقب تنفيذ ركلة حرة، ويسدد كرة منخفضة قوية داخل المرمى لينتزع الفوز لأصحاب الأرض.

وعاش سون لحظات من التوتر في ظل تشاور الحكم مع حكم الفيديو المساعد حول صحة الهدف قبل أن يحتسبه وتنطلق احتفالات الكوريين.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فيتنام تقصى الأردن بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي كأس أسيا 2019

منتخب قطر يقهر كوريا الجنوبية ويتأهل لنصف نهائي كأس أمم آسيا

ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية 3-0 الودية (فيديو)

أهلي جدة يتأهل إلى دور الـ8 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

ريال مدريد يسقط في فخ التعادل أمام خيتافي في الدوري الإسباني

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements