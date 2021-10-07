سوريا تسقط أمام كوريا الجنوبية في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم

سجل سون هيونغ-مين قائد كوريا الجنوبية هدفا في الدقيقة 89، ليهدي بلاده فوزا مثيرا 2-1 على سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم اليوم الخميس.





وكانت سوريا تمني نفسها بالخروج بالتعادل بعدما سجل عمر خربين هدفا رائعا في الدقيقة 84، لكن سون مهاجم توتنهام هوتسبير أحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض بتسديدة من مدى قريب وسط غياب للرقابة الفردية. وتأكد الحكم من صحة الهدف وعدم وجود تسلل في بناء الهجمة عن طريق حكم الفيديو المساعد.





وسجل هوانغ إن-بيوم هدف كوريا الأول بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 48. وتصدرت كوريا الجنوبية الأولى برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن إيران التي تلعب في ضيافة الإمارات اليوم، بينما تجمد رصيد سوريا عند نقطة واحدة بالمركز الخامس.





ويتأهل أول منتخبين فقط بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، ويملك ثالث الترتيب فرصة أخرى عن طريق الملحق. وبدأت كوريا المباراة بشكل أفضل ورد إطار المرمى محاولة مبكرة بضربة رأس من سونج مين-كيو في الدقيقة العاشرة.





وعانى هوانغ هي-تشان مهاجم ولفرهامبتون في تكرار تألقه في الدوري الإنجليزي، وأهدر محاولة من مدى قريب قبل الاستراحة. وتلقى هوانغ هي-تشان تمريرة جعلته ينفرد بمرمى سوريا وحاول مراوغة الحارس إبراهيم عالمة، الذي تقدم سريعا نحوه، لكن الكرة طالت منه وضاعت الفرصة.





وبعد الاستراحة بقليل، سدد هوانغ هي-تشان كرة أمسكها الحارس عالمة بسهولة، قبل أن يسدد زميله هوانج إن-بيوم كرة بقدمه اليسرى من مدى بعيد دخلت المرمى.





وسدد خربين كرة قوية تحولت إلى ركلة ركنية في الدقيقة 53، كما اقترب زميله عمر السومة من التسجيل لكنه سدد في الشبكة الخارجية للمرمى في الدقيقة 71.





وأطاح سون بالكرة عاليا ليهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض قرب النهاية، قبل أن يستفيد خربين من كرة عرضية ويستدير بجسده بشكل رائع ويطلق تسديدة مباشرة داخل المرمى.





وكادت المباراة أن تنتهي بالتعادل قبل أن تصل الكرة إلى سون بالقرب من مرمى سوريا، عقب تنفيذ ركلة حرة، ويسدد كرة منخفضة قوية داخل المرمى لينتزع الفوز لأصحاب الأرض.





وعاش سون لحظات من التوتر في ظل تشاور الحكم مع حكم الفيديو المساعد حول صحة الهدف قبل أن يحتسبه وتنطلق احتفالات الكوريين.



