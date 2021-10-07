رسميا.. وادي دجله يضم يوسف حسن لاعب المقاولون العرب





نجح مجلس إدارة نادي وادي دجله التعاقد مع اللاعب يوسف حسن "مهاجم" المقاولون العرب لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد بمسابقه القسم الثاني.







ووقع للاعب عقود الانضمام إلى صفوف النادي وادي دجله اليوم الخميس لمده 4 مواسم قادما من نادى المقاولون العرب في الموسم الجديد لمسابقة الدوري القسم الثاني.







ويواجه نادى وادي دجله بقياده عبدالباقي جمال بنظيره نادي السكه الحديد بقياده امير عزمي مجاهد في المباراه المقرر لها غدا الجمعه في تمام الساعة الثانيه والنصف عصرا علي ملعب السكه الحديد ضمن منافسات الجوله التانيه من مسابقه الدوري القسم الثاني.