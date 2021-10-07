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التنمية المحلية تنظم 3 دورات تدريبية الأسبوع المقبل في مركز سقارة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:39 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
مارينا بشارة
ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هي: تصميم الجرافيك والإنفوجرافيك، وتصميم الشبكات Network Design، وتنمية القدرات الشخصية والقيادية لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية التي بدأت الأسبوع الحالي للأسبوع الثاني على التوالي ويستفيد من هذه الدورات 129 متدربا من جميع المحافظات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الارتقاء بمهارات كافة العاملين بالمحليات.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين.

كما شدد على أهمية رفع قدرات الصف الثاني من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية، اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الأسبوع هي: تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات، وإدارة الفعاليات الإعلامية لرؤساء المراكز والمدن ونوابهم، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الاتصال السياسي، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التعاقدات الحكومية، واستفاد من هذه الدورات 106 متدربين من جميع المحافظات.

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وزارة التنمية المحلية مركز سقارة محمود شعراوي اخبار مصر

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