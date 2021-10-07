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القوات الخاصة للأمن البيئي تطيح بـ 19 مخالفًا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات
 تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط (19) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (11) مواطنًا و(8) مقيمين، من الجنسية السودانية ارتكبوا مخالفات رعي (473) رأسًا من الإبل و(395) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن الجهات المعنية طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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