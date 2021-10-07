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"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:46 م
الطقس- أرشيفية
الطقس- أرشيفية
شيماء حسن
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة بداية من غد الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021م على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية،
شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء،
ونشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة غدًا الجمعة القاهرة 30، الإسكندرية 27، شرم الشيخ 32، الغردقة 32، سوهاج 31، المنيا 30، الأقصر 35، أسوان 37.

الكلمات المفتاحية

هيئة الأرصاد طقس الغد درجات الحرارة الطقس الارصاد

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