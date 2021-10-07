رامي عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي في أمريكا

أعلن الفنان رامي عاشور عن أقامه حفل غنائي سيحييها في أمريكا الموافق يوم 31 أكتوبر الجاري وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".







حيث نشر الفنان رامي عاشور منشوراً قائلاً:"سأبدء يوم 31 أكتوبر في حفلة نيويورك هالوين متحمس للغناء معكم جميعا".











يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي عاشور أغنية النار القايدة وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع رامي سمير، ميكس ماستر هاني محروس.