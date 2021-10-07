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تعادل مثير بين دمنهور وشيكو بالقسم الثانى

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب

حسم التعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما مواجهة ألعاب دمنهور وضيفه شيكو ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

وخاص دمنهور اللقاء بتشكيل أساسى مكون من : عبد الله حافظ، احمد قطب، سعد السعيد، اسلام غلاب، محمد صبحي، وائل حجو، رجب جمال، أوسكار، الشركشي، محروس بومبا، جلال الشرقاوي.

بينما جلس على مقاعد بدلاء دمنهور حسين غنيم ، يوسف الكاشوري، حماده الغنام، كمال البدوى،محمود اكمل، ايمن رشوان، محمد العزازي.

وضم التشكيل الأساسى لفريق شيكو كلا من: سعيد فتحى، محمد الصغير، محمود الشحات، أحمد فتحي، حازم الشامي ، محمد جميل، ايمانويل، الامير حسام، سعيد سمير، احمد الشعراوي، حسام باولو.

بينما جلس على مقاعد بدلاء شيكو حسام حسبو، محمد رفعت، اسامه الحسيني، وليد حسن، البنداري مسعد، احمد علي، حسن صاروخ.

تقدم شيكو بهدف أول لحسام باولو الوافد الجديد للفريق بتصويبة قوية داخل منطقة الجزاء قبل أن يهدر جلال الشرقاوى ركلة جزاء لأصحاب الضيافة فريق دمنهور لينتهى الشوط الأول بتقدم شيكو بهدف دون مقابل.

وفى الشوط الثانى عاد حسام باولو ليمارس هوايته بإضافة قانى أهدافه فى المباراة و هدف فريقه الثانى لينتفض فريق دمنهور بعدها حيث إشتعل اللقاء بعدما قلص جلال الشرقاوى النتيجة بهدف أول لدمنهور برأسية قبل أن يعود نفس اللاعب ليضيف ثانى أهداف دمنهور لينتهى اللقاء بنتيجة التعادل 2-2 فى مباراة أدارها تحكيميا حسام عزب حجاج.

ترتيب فرق المجموعة الثالثة :

1-دكرنس 4 نقاط

2-الأوليمبى 4 نقاط

3-حرس الحدود 3 نقاط "مباراة مؤجلة"

4-سبورتنج 3 نقاط

5-بلدية المحلة 3 نقاط

6-المجد السكندرى 3 نقاط

7-شيكو نقطتين

8-الحمام نقطتين

9-دمنهور نقطتين

10-أبوقير للأسمدة نقطتين

11-المصرى بالسلوم نقطة واحدة "مباراة مؤجلة"

12-كفرالشيخ نقطة واحدة "مباراة مؤجلة"

13-الزرقا نقطة واحدة

14-الصيد بالمحلة نقطة واحدة

15-الرجاء بدون نقاط "مباراتين مؤجلتين"

16-المنصورة بدون نقاط "مباراة مؤجلة"

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