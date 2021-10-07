الغرفة التجارية بالجيزة تطلق ملتقى توظيفي السبت المقبل





تطلق الغرفة التجارية بالجيزة، السبت المقبل، الموافق 9 أكتوبر الملتقي التوظيفي الأكبر بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوي العاملة في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بالهرم بمشاركة اكثر من 97 شركة ومؤسسة كبري منهم 50 شركة متواجدين داخل المخيم المكيف الذي يقام فيه الملتقي و47 شركة تتواصل مع طالبي الوظائف من خلال مواقعهم الالكترونية وذلك لتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالاجراءات الاحترازية.





وذلك في إطار الدور المجتمعي والخدمي الذي تقدمه الغرفة التجارية بالجيزة للمجتمع الجيزاوي عامة واعضاء الجمعية العمومية للغرفة خاصة وتحت مظلة خطة الدولة المصرية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية المستدامة التي بدورها تساعد في القضاء على البطالة.





وأكد محمد امبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ان الملتقى التوظيفي سيشارك فيه ما يقرب من 97 شركة في كافة المجالات ومنها العقارات والاتصالات والسيارات والخدمات الالكترونية ، وذلك بتوفير أكثر من 6000 آلاف وظيفة لمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف الأعمار، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد الأكبر من حيث توفير الوظائف المتاحة وعدد الشركات المشاركة في الملتقى.





وأضاف امبابي في بيان للغرفة أن الملتقى سيتم تنظيمه بالتعاون مع محافظة الجيزة ومديرية القوي العاملة وتم تحديد موقع الملتقى بأرض مشيرا إلى أنه تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المتقدمين من الشباب للبحث عن الوظائف.