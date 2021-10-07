تعرف على حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ سهير البابلي

تصدرت الفنانة سهير البابلي تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك عقب انتشار فيديو لها، وهي تنصح الجمهور حول فيروس كورونا المستجد.



وتساءل الجمهور عن حالة الفنانة سهير البابلي الصحية، حيث تغيبت عن المشاركة في أعمال فنية في الفترة الماضية، مما آثار قلق جمهورها.



وكشفت تصريحات صحفية، أن الحالة الصحية لـ سهير البابلي جيدة، وأنها تتواجد في منزلها، وأن الفيديو المنتشر كان منذ عامين حيث حذرت جمهورها حينها من أضرار فيروس كورونا.