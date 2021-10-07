عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تأييد عقوبة منع نادي الزمالك من القيد لمدة فترتين.





وتم عقد جلسة اليوم الخميس في المحكمة الدولية "كاس" بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي الزمالك بحضور نصر عزام محامي القلعة البيضاء.





وحصلت أكاديمية كاميرونية على حكم بغرامة مالية قيمتها 220 ألف دولار بعد توقيع حسام أشرف لناديين في نفس التوقيت.



