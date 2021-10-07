Advertisements

عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:00 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
قررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" تأييد عقوبة منع نادي الزمالك من القيد لمدة فترتين.

وتم عقد جلسة اليوم الخميس في المحكمة الدولية "كاس" بهدف رفع عقوبة إيقاف القيد عن نادي الزمالك بحضور نصر عزام محامي القلعة البيضاء.

وحصلت أكاديمية كاميرونية على حكم بغرامة مالية قيمتها 220 ألف دولار بعد توقيع حسام أشرف لناديين في نفس التوقيت.

ولن يتم السماح لنادي الزمالك بقيد لاعبيه الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم حمدي النقاز وعمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة.

الكلمات المفتاحية

كاس رياضة القيد الزمالك اخبار الرياضة احكام كاس

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 4 ساعات

حارس الأهلي يغيب أسبوعين بسبب الإصابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - آخر تطورات إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر.. وحقيقة خلافه مع الحضري

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج رخص القيادة وجوازات السفر

منذ حوالي 16 ساعة

رسميًا.. ميدو يُعلن نهاية مشوار برنامج "أوضة اللبس"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "كاس" تصدم الزمالك وتؤيد قرار منعه من القيد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

11:00 ص

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements