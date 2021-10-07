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تشكيل المنتخب الوطني أمام اليابان

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب لخوض مباراة اليابان مساء اليوم الخميس، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

 

وجاء تشكيل الفريق: “محمد العوبس، وياسر الشهراني، وعبدالله مادو، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وعبدالإله المالكي، ومحمد كنو، وعبدالرحمن غريب، وسلمان الفرج، وفهد المولد، وصالح الشهري”.

 

ووصل لاعبو المنتخب الوطني منذ قليل إلى ملعب استاد الجوهرة المشعة بجدة، استعدادًا لخوض مباراة اليابان.

 

وبلتقي المنتخب الوطني، نظيره الياباني، في الدور الثالث من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022، على استاد الجوهرة المشعة بجدة.

 

ويمتلك المنتخب الأخضر رصيد 6 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أستراليا بعد الفوز على فيتنام وعمان تواليًا، فيما تمتلك اليابان 3 نقاط في المركز الثالث بعد الخسارة في المباراة الأولى من منتخب عمان، والفوز على الصين في المباراة الثانية.

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