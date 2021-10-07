شركه "اوتوديسك " ترعى مسابقة “SUMOBOTS "بالجامعه الكنديه لتطوير المهارات التقنية للشباب

في خطوة رائدة تستهدف خلق اجيال جديدة من الشباب المؤهل والمدرب على أحدث التقنيات الحديثة في كافة المجالات التكنولوجية قامت شركه" اوتوديسك" AutoDesk الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة البرمجيات الهندسية و إنتاج برامج التصميم ثلاثي الأبعاد والتصميمات الداخلية و شريكها الاستراتيجي شركه "كيميت "برعاية مسابقهSUMOBOTS بشراكه مع أكاديمية BIG HERO و الجامعة الكندية CIC و التي احتضنت فعاليات ختام المسابقة و تسليم الجوائز .

تستهدف المسابقة تطوير المهارات التكنولوجيةللشباب في كل المراحل العمرية وتشجيعهم على إطلاق العنان لأفكار وابتكارات تكون نواه حقيقيه لمشاريع هامه في المستقبل وتعد استكمالا لدور اوتوديسك الريادي واستراتيجيتها في دعم مشروعات المسؤولية المجتمعية، التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل، وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع.

وتعليقا على رعاية المسابقة قال حازم نبيل المدير الإقليمي لشركه اوتوديسك مصر و ليبيا نولى اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في الشباب والمسابقةفرصة كبيره لتنمية مهارات طلابنا وإعدادهم لدخول عصر الرقمنه، حيث تتيح لهم فرصة اكتساب خبرات عالية في مجالات متعددة لتقنية المعلومات والاتصالات وتطلعهم على أحدث التقنيات المبتكرة والتوجهات الحديثة بإشراف شركة رائدة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل اوتوديسك

وتعد المسابقة استكمالا لدورها الريادي واستراتيجيتها في دعم مشروعات المسؤولية المجتمعية، التي تنمي منظومة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل، وتشجيعهم على الاستمرار في تقديم المزيد من الأفكار الإبداعية الداعمة للمجتمع.

قال عمر مدكور المدير التنفيذي لشركه كيميت من خلال مشاركتنا في العديد من معارض التكنولوجيا لاحظنا وجود شغف من قبل الاطفال الصغار لتعلم البرمجة وعمل نماذج للأفكارالتكنولوجية المختلفة مما خلق لدينا الدافع لمساعده فئة الشباب والصغار على حد سواء والقيام بدور بدعمهم في كثير من الاتجاهات

ولهذا أطلقت اوتوديسك بالتعاون مع شريكها الإستراتيجي كيميت استراتيجيه للمساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وهنا تولدت فكرةرعاية مسابقة SUMOBOTS (سومو بوتس) في نسختها المصرية وهي معروفه عالميا وقد بدأت في الصين و من حق الطلاب الفائزين في النسخة المصرية الانضمام الى التصفيات النهائية للمسابقة في الصين .





وحظيت المسابقة بأقبال عدد كبير من الطلاب المشاركين وصل إلى ٢٠٠ طالب من مختلف المراحل الدراسية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانويةوطلاب الجامعات أيضا وتم اعلان الفائزين خلال حفل أقيم بالجامعة الكنديه وتم توزيع الجوائزالمادية والعينية والتي قدمتها شركه كيميت للفائزين

ومن جانبه أشار احمد قطب مدير تطوير الاعمال بشركه اوتوديسك الي أن هدف المسابقة هو خلق جيل جديد مستعد لمواكبة أي تطورات تكنولوجية باستخدام أجود الأدوات والتي ساعدت "أوتوديسك" على توفيرها لدعم الجميع على تعلم كل ما هو حديث في مجال التكنولوجيا والـ "سوفت وير" بشكل عملي علاوة على توافرالتنافسية التي تحفز على خلق تصاميم جديدة مبتكرة.

وأوضح أن الطلاب قاموا باستخدام تطبيقات وأدوات مختلفة مثل Fusion 360 لاوتوديسك مما جعلهم يتدربون على التعامل معها و يجيدونها للتنافس فيما بينهم لمحاولة الفوز ومراقبة النتيجة.





وتأتى رعاية مثل هذه المسابقات أحد الخطوات الهامة لبناء مصر الرقمية والتي لن تتم إلا ببناء الإنسان المصري رقميا، من خلال العديد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية ومبادرات دعم الشمول الرقمي للمواطنين من مختلف الفئات.