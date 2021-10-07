دلال عبد العزيز تتواجد في البوستر الدعائي لفيلم "فرق خبرة"





أعلنت الشركة المنتجة لفيلم "فرق خبره" عن البوستر الدعائي للفيلم المقرر عرضه في دور السينما في أكتوبر الجاري، وكشف البوستر عن مشاركة الراحلة "دلال عبد العزيز" في العمل.



تدور أحداث الفيلم حول البطل ناجي الذي يقوم بدوره "شرنوبي" وهو شاب من طبقة متوسطة يعمل مصمم جرافيك، يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب، وتجمعه صدفة غير مخطط لها بسلمى بطلة الفيلم والتي تقوم بدورها "هدى المفتي" وتعمل فنانة ورسامة تاتو شابة.





فرق خبرة يشارك في بطولته الفنانين محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.







يذكر أن الفنان "محمد الشرنوبي" انضم لفريق عمل فيلم "بضع ساعات في يوم ما"، الذى تقوم ببطولته الفنانة "مي عمر" و"هشام ماجد"، من إخراج "عثمان أبو لبن"، والفيلم مأخوذ عن وراية المؤلف "محمد صادق"، الذى قدم من قبل رواية هيبتا.

