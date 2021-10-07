22 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد





أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول.





وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء شرق بورسعيد شهد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 4 سفن.





كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات، وخروج سفينة حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.





وأكدت موانئ بورسعيد أنه جاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.