أحمد جمال ضيف المذيعة ياسمين عز غداً على قناة MBC مصر

يحل الفنان أحمد جمال ضيف المذيعة ياسمين عز على قناة MBC مصر غداً في تمام الساعة السادسة مساء.









حيث نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشوراً قائلاً: "استنوني بكره الجمعة الساعه ٦ مساءً مع الاعلامية ياسمين عز في حلقة مميزة عن احتفالية ٣٠ سنة mbc على شاشة ام بي سي مصر".









وفي سياق آخر طرح الفنان احمد جمال اغنيه جديده لهم بعنوان "انتي عجباني" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات أحمد سرور ألحان أحمد العتبانى توزيع محمد شفيق.