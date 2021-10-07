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اليابان: حزمة تحفيز "تريليونية" لدعم شركات متضررة من كورونا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:47 م
بوابة الفجر

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه مستمر في تعهده بتقديم حزمة "واسعة النطاق" لتحفيز الاقتصاد الياباني المتضرر جراء الوباء مع بدء الحملات لاثنين من المقاطعات في انتخابات مجلس الشيوخ الفرعية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الخميس أن الانتخابات الفرعية في 24 أكتوبر في مقاطعتي شيزوكا وياماجوتشي ستسمح للناخبين بالتعبير عن مشاعرهم بشأن الإدارة الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء هذا الأسبوع قبل الانتخابات العامة المقررة في نهاية الشهر.

وقال كيشيدا في خطاب ألقاه في مدينة شيزوكا "أشعر بقوة أنني بحاجة إلى إطلاق حافز اقتصادي واسع النطاق أو استجابة واسعة النطاق لفيروس كورونا وأحتاج إلى أن يحكم الناس على ما إذا كانوا سيسمحون لي بالقيام بذلك من خلال الانتخابات".

وأضاف أن حزمة التحفيز ستكلف عشرات التريليونات من الين وستقدم الدعم للشركات التي تعاني من جائحة فيروس كورونا.

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