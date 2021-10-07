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40 % ارتفاع في صادرات مصر من الأدوات الصحية

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي


ارتفعت صادرات مصر من الأدوات الصحية بنسبة 40% خلال ال 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 110 ملايين دولار مقابل 78 مليون دولار خلال نفس الفترة 2020 .

وأشار تقرير المجلس التصديري لمواد البناء، والحراريات والصناعات المعدنية إلى أن مصر صدرت أدوات صحية ل 88 دولة منهم 16 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020، " اليابان، الكونغو زائير، بنين، هونج كونج، بروندي، سنغافورة، غينيا، كوسوفو، اثيوبيا، المكسيك ، باكستان، سورينام، الصومال، كازاخستان، مالي، شيلي".

وأشار التقرير إلى استحواذ 9 دول على 71.4% من إجمالي صادرات الأدوات الصحية خلال الفترة من"يناير- أغسطس 2021" ، يأتي على رأسها "ألمانيا الاتحادية" بقيمة 33.636 مليون دولار، يليها "بريطانيا وشمال إيرلندا" بقيمة 17.436 مليون دولار.

ولفت إلى أن "ليبيا" تأتي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر الدول استيرادا للأدوات الصحية من مصر بقيمة 6.255 مليون دولار، تليها "ايطاليا" بقيمة 6.165 مليون دولار.

وبلغت صادرات الأدوات الصحية "لفرنسا" نحو 4.744 مليون دولار، و"للأردن" نحو 4.284 مليون دولار، و"لجنوب أفريقيا"نحو 2.237 مليون دولار، وأمريكا نحو 2.184 مليون دولار، و"السعودية"نحو 2.105 مليون دولار .

ولفت التقرير إلى انخفاض صادرات السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف بنسبة 10% خلال الفترة من " يناير- أغسطس 2021" لتسجل نحو 72 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأوضح أن مصر قامت بتصدير السيراميك إلى 58 دولة منهم 13 دول لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تشمل ( فيتنام، مايوت، النيجر، جزر القمر الإسلامية، الصين الشعبية، بوركينافاسو، كوسوفو، غينيا، هولندا، جامبيا، البرازيل، لاتفيا، بلجيكا).

وأضاف التقرير أن 10 دول استحوذت على 93.3% من إجمالي صادرات مصر من السيراميك خلال أول 8 أشهر من 2021، يأتي على رأسها "ليبيا" بقيمة 21805 مليون دولار، تليها "الأردن" بقيمة 15.834 مليون دولار، ثم "السعودية" بقيمة 7.038 مليون دولار، واليمن بقيمة 6.161 مليون دولار.

ونوه بأن صادرات السيراميك إلى "السودان" بلغت 5.733 مليون دولار، و "المانيا" نحو 3.826 مليون دولار، و "سوريا" نحو 2.16 مليون دولار، و"لبنان" نحو 2.048 مليون دولار.

وسجلت صادرات السيراميك إلى "جامبيا"نحو 752 ألف دولار.

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