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ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:00 م
علي نبوي
علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على قرار حرمان الزمالك من القيد لفترتين متاليتين.
ميدو كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"قرار ايقاف القيد كارثي الزمالك ماينفعش يقيد حتى الناشئين."
وأضاف :"ضيعوا مستقبل الناشئين فرقة ٢٠٠٦ عندهم ١٤ لاعب فقط هيلعبوا الدوري ازاي واخذنا حارس من المقاصه مش هينفع يلعب مواليد ٢٠٠٣ ومفيش حارس تاني".
واختتم :"حتى علي ابني ممنوع يلعب!! مش عارف اعمل ايه!!
قرار ايقاف القيد كارثي #الزمالك ماينفعش يقيد حتى الناشئين..ضيعوا مستقبل الناشئين فرقة ٢٠٠٦ عندهم ١٤ لاعب فقط هيلعبوا الدوري ازاي واخذنا حارس من المقاصه مش هينفع يلعب مواليد ٢٠٠٣ ومفيش حارس تاني..حتى علي ابني ممنوع يلعب!! مش عارف اعمل ايه!!— Mido (@midoahm) October 7, 2021