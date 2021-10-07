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ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:00 م
ميدو
ميدو
علي نبوي
علق أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة على قرار حرمان الزمالك من القيد لفترتين متاليتين.

ميدو كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم :"قرار ايقاف القيد كارثي الزمالك ماينفعش يقيد حتى الناشئين."

وأضاف :"ضيعوا مستقبل الناشئين فرقة ٢٠٠٦ عندهم ١٤ لاعب فقط هيلعبوا الدوري ازاي واخذنا حارس من المقاصه مش هينفع يلعب مواليد ٢٠٠٣ ومفيش حارس تاني".

واختتم :"حتى علي ابني ممنوع يلعب!! مش عارف اعمل ايه!!

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ميدو قرار منع الزمالك من القيد قرار ايقاف

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