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نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة إلى رونالدو

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:01 م
رونالدو
رونالدو
وكالات
أشاد لوك شو مدافع مانشستر يونايتد باحترافية كريستيانو رونالدو بعد عودة المهاجم البرتغالي إلى أولد ترافورد، وقال إنه طوّر عقلية اللاعبين في النادي المشارك بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد رونالدو إلى يونايتد هذا الموسم، وسجل بالفعل خمسة أهداف في ست مباريات في كل المسابقات، رغم غيابه عن انطلاقة الفريق في الدوري الممتاز ودوري الأبطال.

وقال شو لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنت تعرف مدى نجوميته، وما يفعله على مدار عدد من السنوات. أمر لا يصدق مشاركة الأجواء معه في غرفة اللاعبين".

وأضاف "أنت ترى طريقة تصرفه ومدى احترافيته. من الواضح بالنسبة لي لماذا هو على القمة على مدار سنوات عديدة. عقليته مذهلة، أعتقد أنه نجح بالفعل في تحسين الأجواء في غرفة اللاعبين".

وتعادل يونايتد 1-1 مع إيفرتون في الجولة الماضية من الدوري ويملك 14 نقطة من أول سبع جولات.

وسيلعب يونايتد في الجولة المقبلة في الدوري مع ليستر سيتي يوم 16 أكتوبر، وعقب التوقف الدولي الحالي.

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