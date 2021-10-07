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عاجل - أول تعليق من كارتيرون على قرار منع الزمالك من القيد

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:12 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي


علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على قرار المحكمة الرياضية بتأييد قرار منع النادي من القيد لفترتي قيد بسبب أزمة توقيع حسام أشرف لأكاديمية كاميرونية قائلا :"حزين لأننا ندفع ثمن أخطاء الماضي في الفترة الحالية".

وأضاف المدير الفني للفريق الأبيض في تصريحات خاصة للموقع الرسمي أن قرار منع النادي من القيد صفحة ولابد من أن يتم إغلاقها وأن يتم النظر للأمام خاصة في ظل ارتباط الفريق بالعديد من البطولات في الفترة المقبلة".

ويستعد الفريق الأبيض للقاء توسكر الكيني في ذهاب دورالـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري بكينيا.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم كل من أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالإضافة إلى شيف خاص مع البعثة، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات.

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