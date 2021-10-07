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وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:05 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
مارينا بشارة
زار د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، للاطمئنان على انتظام سير العمل.

وزير التعليم العالي
وتبادل الوزير الحديث مع موظفي مكتب التنسيق، واطمأن على سير العمل بانتظام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها جميع القائمين على العمل بالمكتب طوال فترة التنسيق، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي واجهها القائمين على العمل، بسبب الظروف الخاصة بنتائج بعض الشهادات الأجنبية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تم توزيعهم على الجامعات والمعاهد تجاوز 816 ألف طالب.

مكتب التنسيق
وقدم د. عبدالغفار الشكر لجميع القائمين على مكتب التنسيق طوال الفترة الماضية، وذلك لتيسير إجراءات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات مختلفة (الثانوية العامة، الشهادات العربية المعادلة، الشهادات الأجنبية المعادلة، الشهادات الفنية، مدارس المتفوقين STEM)، مؤكدا أن مكتب التنسيق كان يعمل بالنهار والليل وخلال الإجازات الرسمية، لإتمام تنسيق جميع الطلاب في أسرع وقت ممكن وبدقة عالية.

شهد الزيارة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، وعدد من مسئولي مكتب التنسيق.
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس
وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم العالي مكتب التنسيق الرئيسي جامعة عين شمس

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