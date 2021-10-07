تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على بديل أحد نجوم الفراعنة ضد منتخب ليبيا، بتصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم.





"أبو جبل يحرس عرين المنتخب حال غياب الشناوي"





وكان محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، تعرض للإصابة في مران أول أمس وهو ما جعله يخرج، قبل أن يشارك في تدريبات تأهيلية أمس، على أن ينتظم في المران مساء اليوم.





وقرر كيروش الاعتماد على محمد ابو حبل في مركز حراسة المرمى، حال عدم قدرة الشناوي على خوض المباراة حتى لا تتفاقم إصابته.





ويستعد المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني، لمواجهة ليبيا، مساء غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لتصفيات المونديال.



