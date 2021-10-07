مؤسس "أمهات مصر" تحذر من مسلسل لعبة الحبار

ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة مسلسل "لعبة الحبار".



أمهات مصر

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن اللعبة تحرض علي العنف والقتل، مشيرة إلى أن مثل هذه الألعاب خطر علي المجتمع وتدمر عقول أبنائنا في مختلف المراحل العمرية، ولابد من توعيتهم ومنعهم من متابعة هذه الألعاب.



أيتن عامر

وكانت حذرت الفنانة أيتن عامر من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية «فيس بوك»، أولياء الأمور من مسلسل «squid games» نظرا لخطورته على الأطفال.



وطالبت عبير الجهات المسئولة في مصر بحظر مثل هذه الألعاب لخطورتها علي الأبناء والمجتمع ككل.



وكشفت أيتن: «المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إن مشاهدته خطر على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللى في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا لأن الدنيا مقلوبة بسببه».



المسلسل اسمه بالعربي « لعبة الحبار»، يعمل على فكرة كيفية قتل الخاسرين داخل لعبة يفترض أنه يعرض وفقا للتصنيف العمري +18 إلا أن ذلك لم يمنع من انتشار تحذيرات من خطورته على المراهقين أيضا وليس الأطفال فقط.