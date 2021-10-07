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عاجل.. بيان إدانة من الخارجية بشأن قرار للقضاء الإسرائيلي

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:07 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
مارينا بشارة
أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، بما يُعد انتهاكًا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين.

وزارة الخارجية 
وتُعيد وزارة الخارجية التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو.

القضاء الإسرائيلي 
كما تُعرب وزارة الخارجية عن قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطالب الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى المبارك.

الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية اليهود المسجد الأقصى القضاء الإسرائيلي الخارجية

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