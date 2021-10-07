تعليق قوي من خالد الجندي بشأن زواج المحلل (فيديو)

علق الشيخ خالد الجندي، على ما ذكره الدكتور مبروك عطية بشأن بطلان زواج المحلل بغرض عودة الزوجة لزوجها الأول.





وقال "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "ما قاله الشيخ مبروك ببطلان زواج المحلل يعني أن عودتها لزوجها باطل أيضًا لأن ما بني على باطل فهو باطل".





وأشار، إلى أن المرأة من الناحية القانونية مستوفية للأوراق ولكن من الناحية الشرعية هناك تشكيك من الناحية الشرعية، متسائلًا: "هل الفساد يقتضي البطلان ولا الفساد شيء والبطلان شيء آخر".



