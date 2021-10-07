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ياسمين رئيس تُطلق حملة لا للعنف ضد المرأة بالتزامن مع مسلسل 60 دقيقة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:16 م
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
مي مرسي


أطلقت النجمة ياسمين رئيس حملة لا للعنف ضد المرأة، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسلها 60 دقيقة حصريًا على منصة شاهد vip، الذي يطرح العديد من القضايا الاجتماعية من بينها العنف الأسري والاستغلال الجنسي والتحرش، قد نشرت ياسمين رئيس عبر صفحاتها صورة مكتوب عليها Stop Domestic Violence، وعلّقت " ستات كتير بتتعرض للعنف المنزلي، ومش بتعرف ازاي تعبر عن مشكلتها وبتخاف من المجتمع...ماتسكتوش على حقكم!".

وقد بدأت ياسمين رئيس حملتها بعد عرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل 60 دقيقة، والذي تمردت فيه على قيود المجتمع، وخرجت في بث مباشر عبر صفحتها على فيسبوك، لتخبر الجميع بالعنف الأسري الذي تعرضت له، وذلك بعدما تأكدت من أن زوجها يُمارس ذلك مع مرضاه في عيادته النفسية، ويتحرش بهم ويستغلهم جنسيًا.

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقته الأخيرة، والتي سنكتشف من خلالها هل سيتم إعدام ياسمين أم لا، وذلك يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مسًاء بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فاعليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضًا فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر اكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، يُعرض لها حاليًا مسلسل 60 دقيقة على منصة شاهد vip، كما تنتظر إطلاق فيلمها قمر 14 وجارة القمر.
ياسمين رئيس تُطلق حملة لا للعنف ضد المرأة بالتزامن مع مسلسل 60 دقيقة
ياسمين رئيس تُطلق حملة لا للعنف ضد المرأة بالتزامن مع مسلسل 60 دقيقة

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