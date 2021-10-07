منظمو الرحلات الفرنسيين: مصر من أهم المقاصد السياحية لمواطنينا

قال مديرو ورؤساء كبرى منظمي الرحلات في السوق الفرنسي إن مصر تعد من الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة للسائح الفرنسي لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة، خاصة في ظل شغف واهتمام السائح الفرنسي بمنتج السياحة الثقافية والحضارة المصرية العريقة وزيارة الأماكن الأثرية.





جاء ذلك خلال لاقئهم بوزير السياحة والآثار في إطار اللقاءات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الفرنسية باريس، حيث عقد اجتماعًا مع رئيس نقابة منظمي الرحلات الفرنسية "سيتو"، و١٥ من مديري ورؤساء كبرى منظمو الرحلات بالسوق الفرنسي، لبحث دفع مزيد من الحركة السياحية الفرنسية إلى مصر.





وشهد الاجتماع السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.





وشارك في الاجتماع رئيس الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، والذي كان قد قام بزيارة مصر في بداية عام 2020 على رأس وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية، بدعوة من الوزير لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بالإضافة إلى زيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية الفريدة التي تتمتع بها مصر.





وخلال الاجتماع أطلع الوزير المشاركين على المشروعات السياحية التي تتم بالمحافظات السياحية المختلفة والتي من بينها مدينتي الجلالة والعلمين الجديدة، وكذلك قيام الدولة بالعمل على خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية حيث تم إنشاء متحفين للآثار في مدينتي الغردقة وشرم الشيخ حتى يستطيع السائح الاستمتاع بالأماكن الشاطئية المشمسة والطبيعة الخلابة صباحاً وزيارة هذه المتاحف ليلاً للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، بالإضافة إلى ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، كما أطلعهم على الجهود التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والنهوض به.





كما حرص على طمأنتهم بإتمام عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي في مصر، وأن نسبة الإصابة بفيروس كورونا في المقاصد السياحية المصرية منعدمة، ومنذ بداية الأزمة وضعت مصر نصب أعينها أهمية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين، ولتحقيق ذلك وضعت الدولة إجراءات احترازية وقائية وضوابط سلامة صحية يتم تطبيقها بكل دقة وحزم بالمنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات والأنشطة السياحية المختلفة.





وأوضح أن هذه الإجراءات والضوابط جاءت وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، كما حرصت الدولة على تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المحافظات السياحية.





وحث منظمو الرحلات على تشجيع السائحين الفرنسيين لمد فترات تواجدهم بمصر وزيادة الليالي السياحية حتى يتمكنوا من التعرف على المقاصد السياحية الجديدة وأن يكون اكتشافهم للنيل ليس قاصرًا على القاهرة والأقصر وأسوان فقط وإنما تتضمن الرحلة النيلية الطويلة لزيارة محافظات الصعيد المختلفة والتي توجد بين القاهرة وأسوان وكذلك زيارة الآثار الموجودة على بحيرة ناصر وذلك حتى يتمكن السائح من زيارة المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة بها للتعرف على الكنوز الأثرية بهذه المحافظات.





كما ستتيح للسائحين الفرنسيين فرصة الاستمتاع بمنتج السياحة الشاطئية وزيارة الشواطئ المصرية الخلابة في البحر الأحمر والساحل الشمالي بعد استمتاعهم بمنتج السياحة الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية التي لديهم شغف بزيارتها.





ودعاهم إلى تشجيع السائحين الفرنسيين على زيارة الأسواق التقليدية بمحافظات صعيد مصر والتي توجد بها الحرف اليدوية والتوابل المتعددة الأصناف والنكهات، مؤكدا على أن المصريين العاملين بهذه الأسواق يرحبون بالسائحين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الاستمتاع بالقيام بجولات بالحناطير والفلايك.





كما حرص الوزير على الترويج لمسار العائلة المقدسة؛ حيث تم افتتاح وتطوير 3 مواقع على مسار العائلة المقدسة، واستعرض الحوافز التشجيعية التي تقدمها الحكومة المصرية لتشجيع منظمو الرحلات على تنظيم المزيد من الرحلات إلى المقصد السياحي المصري، والتي من بينها إطلاق برنامج تحفيز طيران جديد، وتطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية في مطارات المحافظات السياحية ورفع التخفيضات على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية ليصل الي 15 سنت على الجالون، وذلك كله حتى ٣٠ أبريل 2022، موضحا أنه تم الموافقة على السماح لعدد ٧٤ جنسية من دول العالم بالحصول على التأشيرة السياحية في مصر الكترونيا وكذلك بمنافذ الوصول بمصر.





وتحدث الوزير أيضا عن الخدمة الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها الوزارة لخدمة السائحين عبر الرسائل النصية على هواتفهم المحمولة، لإرسال رسالة ترحيب بالسائحين وتعريفهم برقم الخط الساخن للوزارة (19654) وأرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف، مؤكدا أنه تم إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الوزارة على التواصل بشكل مباشر وسريع مع السائحين فور وصولهم إلى مصر وتوفير سبل الراحة والأمان لهم. كما أشار إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حملة ترويجية دولية خلال الربع الأخير من العام الجاري لتستمر لمدة 3 سنوات للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة بصورة أكبر في الأسواق السياحية المستهدفة وجذب المزيد من السائحين إليه من مختلف دول العالم، لافتا إلى انه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية التي سيتم على أساسها إطلاق هذه الحملة.



