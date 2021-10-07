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متحدث الري: حملة كبيرة لإزالة التعديات على فرع رشيد (فيديو)

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:20 م
إزالة تعديات على نهر النيل
إزالة تعديات على نهر النيل
كساب أحمد
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة قامت بحملة كبيرة لإزالة التعديات على فرع رشيد، والمستهدف من هذه الحملة إزالة نحو3 آلاف حالة تعدي على فرع رشيد خلال 10 أيام، مشيرًا إلى أن حملة إزالة التعديات بدأت منذ يومين فقط.

وزارة الري
 وتابع "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حملة أخرى لإزالة 700 تعدي على فرع دمياط الفترة المقبلة، حتى يكون مجرى نهر النيل قادر على مرور التصرفات المائية بدون أي مشاكل.

إزالة التعديات 
 ولفت إلى أن الوزارة قامت بحصر 163 ألف حالة تعدي على مجرى نهر النيل، وتم إزالة 1500 حالة تعدي خلال يومين فقط، ويوميًا يتم إزالة مئات التعديات، ونعمل على التخلص من كل هذه التعديات بشكل نهائي بإذن الله.

الكلمات المفتاحية

وزارة الري نهر النيل فرع رشيد إزالة تعديات

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