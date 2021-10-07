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"صندوق الاستثمارات العامة": اكتمال الاستحواذ على نيوكاسل بنسبة 100%

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
وكالات
 أعلن صندوق الاستثمارات العامة، منذ قليل، عن إكمال الاستحواذ بنسبة 100% على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وشدد على أنه يتطلع للعمل مع جماهير نيوكاسل لما فيه مصلحة النادي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة “ذا آثلتيك”، شراء صندوق الاستثمارات العامة لنادي نيوكاسل الإنجليزي بعد قرابة 18 شهرًا من المفاوضات.

وأصدر نادي "نيوكاسل يونايتد الإنجليزى" بيانًا رسميًا، جاء به: 

"تتكون مجموعة الاستثمار من مستثمرين صبورين على المدى الطويل ولديهم ثقة تامة في نجاح النادي في المستقبل. إعلان اليوم هو ختام لعملية شاملة ومفصلة سمحت لمجموعة الاستثمار بالتوصل إلى صفقة تفيد جميع أصحاب المصلحة وستترك نيوكاسل يونايتد في وضع جيد لمتابعة استراتيجية واضحة وطويلة الأجل.

وأضاف: "سيعمل معالي ياسر الرميان ، محافظ صندوق الاستثمارات العامة ، كرئيس غير تنفيذي لنيوكاسل يونايتد. أماندا ستافيلي ، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز ، سيكون لها مقعد واحد في مجلس الإدارة. سيكون جيمي روبن أيضًا مديرًا للنادي ، ممثلاً لشركة آر بي سبورتس آند ميديا".

وأكمل: "بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ، أحد أكثر المستثمرين تأثيراً في العالم ، فإن الاستحواذ يتماشى مع استراتيجيته للتركيز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك الرياضة والترفيه ، ويتماشى مع مهمة صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار النشط على المدى الطويل - في هذه الحالة ، لتسخير النادي. الإمكانات والبناء على إرث النادي".

وتعليقًا على الاتفاقية ، قال ياسر الرميان ، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: "نحن فخورون للغاية بأن نكون المالكين الجدد لنادي نيوكاسل يونايتد ، أحد أشهر الأندية في كرة القدم الإنجليزية، وأكمل: "نشكر جماهير نيوكاسل على دعمهم المخلص للغاية على مر السنين ونحن متحمسون للعمل معهم."

وقالت أماندا ستافيلي ، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي بي كابيتال بارتنرز: "هذا استثمار طويل الأجل ، ونحن متحمسون للآفاق المستقبلية لنيوكاسل يونايتد، وأضافت: "نعتزم غرس فلسفة موحدة في جميع أنحاء النادي ، وإنشاء هدف واضح ، والمساعدة في توفير القيادة التي ستسمح لنيوكاسل يونايتد بالمضي قدمًا في تحقيق إنجازات كبيرة على المدى الطويل، ويتماشى طموحنا مع الجماهير - لإنشاء فريق ناجح باستمرار يتنافس بانتظام للحصول على الجوائز الكبرى ويولد الفخر في جميع أنحاء العالم".

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