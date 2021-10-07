خالد الجندي عن ظاهرة المحلل الشرعي: زنا باسم الدين (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاعتراف بوقوع الطلاق الشفوي يساعد على انتشار ظاهرة المحلل الشرعي.



خالد الجندي

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الخميس: "الطلاق الشفوي جعل الست حاسة بالضياع".



زنا باسم الدين

وتابع: "لو عايز يطلق يروح للمأذون، ولو واحد أخذ مراته ثلاث مرات يبقى مش هيقدروا يرجعوا مرة أخرى، ولكن ايه الحل في واحد عمال يقول انتي طالق على الفاضي والمليان وعندها واحد تزوج 33 مرة والكارثة أنه عامل إعلان على الفيس بوك مساء الخير أنا بعمل ده لوجه الله وهذا زنا باسم الدين والله أنا أكتر واحد كنت فرحان لانقطاع الفيس بوك".



