Advertisements

سيراميكا كليوباترا يفوز على الشرقية وديا

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:24 م
سيراميكا
سيراميكا
محمد زويد
 
فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق الشرقية بهدف دون رد في ثالث التجارب الودية للفريق استعدادًا لخوض مباريات الدوري الممتاز. 

وجاءت المباراة حماسية بين الفريقين منذ البداية، وسعى الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة الكابتن هيثم شعبان، على تجربة بعض اللاعببن للوقوف على مستوىاتهم قبل خوض مباريات الدوري الممتاز. 

سيطر فريق سيراميكا كليوباترا على مُجريات الشوط الأول للمباراة، وحاول اللاعبون الضغط المبكر على فريق الشرقية من أجل إحراز الهدف الأول، وبالفعل استطاع ونيفول كوبينا ان يخترق الجبهة اليسرى ومرر كرة عرضية حولها مصطفى ميسي برأسه، معلنًا عن هدف اللقاء الوحيد. 

ومع بداية الشوط الثاني فضل الكابتن هيثم شعبان، استمرار مجموعة اللاعبين الذين خاضوا الشوط الأول، وأجرى بعض التغيرات بعد مرور ١٥ دقيقة من الشوط الثاني، الذي شهد استمرار سيطرة سيراميكا كليوباترا على مجريات اللقاء، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنًا فوز فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

الكلمات المفتاحية

سيراميكا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضية

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على قرار منع الزمالك من القيد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 5 ساعات

ننفرد بنشر الصور الأولى للمتهمين بقتل شاب بالزاوية الحمراء

منذ ساعة و 19 دقيقة

ترشيح تشافي مجددا لقيادة برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

منذ نصف ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

07:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

07:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements