ترشيح تشافي مجددا لقيادة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدث تطور جديد في برشلونة الإسباني بشأن إمكانية تعيين نجم البارسا السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للفريق الكتالوني.





وأشارت محطة TV3 التلفزيونية الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة تواصل مع تشافي وتحدثوا بشأن أوضاع برشلونة.





وأفادت المحطة الإسبانية بأن لابورتا أكد ثقته في كومان وأنه سوف يعيد تعويم سفينة البارسا وشرح له أسباب استمراره حتى الآن في منصبه وعدم إقالته.





وأكدت المحطة الإسبانية أن تشافي اجري محادثات غير رسمية مع ماثيو اليماني المدير الرياضي لبرشلونة على الرغم من أنه لم تتم صياغة أية عقود أو توقيعها لكن التواصل كان جيد، حيث تم وضع مُستقبل تشافي في عين الاعتبار.



