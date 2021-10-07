Advertisements

ترشيح تشافي مجددا لقيادة برشلونة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 07:30 م
تشافي
تشافي
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه حدث تطور جديد في برشلونة الإسباني بشأن إمكانية تعيين نجم البارسا السابق والمدير الفني للسد القطري الحالي تشافي هيرنانديز مديرا فنيا للفريق الكتالوني. 

وأشارت محطة TV3 التلفزيونية الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة تواصل مع تشافي وتحدثوا بشأن أوضاع برشلونة.

وأفادت المحطة الإسبانية بأن لابورتا أكد ثقته في كومان وأنه سوف يعيد تعويم سفينة البارسا وشرح له أسباب استمراره حتى الآن في منصبه وعدم إقالته. 

وأكدت المحطة الإسبانية أن تشافي اجري محادثات غير رسمية مع ماثيو اليماني المدير الرياضي لبرشلونة على الرغم من أنه لم تتم صياغة أية عقود أو توقيعها لكن التواصل كان جيد، حيث تم وضع مُستقبل تشافي في عين الاعتبار.

الكلمات المفتاحية

يد برشلونة رياضة برشلونة الرياضة اخبار برشلونة

أخبار تهمك

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

ننفرد بنشر الصور الأولى للمتهمين بقتل شاب بالزاوية الحمراء

منذ ساعة و 18 دقيقة

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ يوم

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 6 ساعات

ترشيح تشافي مجددا لقيادة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على قرار منع الزمالك من القيد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - لابورتا يُحدد مدرب برشلونة الجديد تمهيدًا لطرد كومان

لابورتا يختار مدرب برشلونة الجديد

لابورتا يفكر في استقدام تشافي هيرنانديز لخلافة كومان

لابورتا يستهدف إنهاء التعاقد مع كومان

تشافي داخل دائرة اهتمام برشلونة

تشافي هيرنانديز يصدم برشلونة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

07:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

07:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements