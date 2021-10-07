خبير عسكري: ولاء الأجيال الحالية أقل من جيل 6 أكتوبر (فيديو)

قال اللواء علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، إن مقدار الولاء لدى الأجيال الجديدة أقل كثيرا مما كان عند الأجيال السابقة، إبان ثورة 1952، وحربي 1956 و1973، مضيفًا أنه ليس شرطا مشاركة جميع أفراد الأجيال السابقة في الحروب والثورات لكنهم كان لديهم مستوى فكري قادر على استيعاب تلك الفترة.





وتابع مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة الأسبق، خلال حواره مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "بدون حظر" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الشعب المصري كان يتمتع بروح معنوية مرتفعة بعد التخلص من الملكية والاستبداد والفساد، موضحا أن حرب 1956 جاءت نتيجة اتخاذ مصر موقفا يحقق مصالحها وهو تأميم قناة السويس.



