Advertisements

غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

الخميس 07/أكتوبر/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق شارع حلمي عبد الرازق "منطقة الأرصاد" وهي(بهتيم - عزبة رستم - أرض الدكتور - منشية الحرية - الوحدة العربية - سليم وبدران -إبراهيم بك -السعادة والتعاون - بيجام - الفرنواني- أرض ام بيومي - عزبة عثمان- المنشية الجديدة)، وضعف المياه عن باقي مناطق شبرا الخيمة، وذلك اعتباراً من الساعة 4 عصر غد الجمعة الموافق ۸ - ١٠ - ٢۰۲۱، وحتى الساعة 4 فجر بعد غد السبت الموافق ۹-۱۰-۲۰۲۱.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، نظراً لقيامها بتنفيذ اعمال تحويل مسار خط المياه قطر ٨٠٠مم بمنطقة شبرا الخيمة بشارع حلمي عبد الرازق.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

أخبار تهمك

ترشيح تشافي مجددا لقيادة برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على قرار منع الزمالك من القيد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام أفشة وشريف لمنتخب مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الكشف عن مدة غياب حارس الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقف " الحاوي " من الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على بديل محمد الشناوي في منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يحسم مصير الجناح الطائر

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

منذ أقل من ساعة

شوبير يفجر مفاجأة عن تتويج الزمالك بلقب الدوري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن ضم صفقة نارية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطور جديد بشأن فسخ عقد نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ننفرد بنشر الصور الأولى للمتهمين بقتل شاب بالزاوية الحمراء

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ حوالي 3 ساعات

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:31 م

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

03:00 م

ميدو يكشف عن كارثة تهز الزمالك بعد تأييد منعه من القيد

07:00 م

عاجل.. بيراميدز يقترب من الإعلان عن " الصفقة النارية "

01:58 م

ملايين المصري البورسعيدي تحسم صفقة نجم أسوان

08:15 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements